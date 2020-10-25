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James Tiller
1945 - 2020
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James Tiller
November 25, 1945 - October 12, 2020
Urbana , Missouri - James E Tiller Jr "Eddie" 74 was taken home to be with his loving wife Donna on October 12, 2020. Surviving family: Furbaby Charlie, Daughter: Deonna Krasson, Sons: Mark Tiller and Michael Tiller, Granddaughters: Samantha Martin, Alexandra Simmons, Amanda Tiller and Megan Smith, Great Grandchildren: Izaiyah, Alaiyah, Ayvah, Ayla, Tyler Jr and Oliviiyah, Sister: Vicky Foster, Brother: Allen Tiller. In fulfilling Eddies wishes there will not be a public viewing or service. Remember all the good times we shared.


To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Kansas City Star on Oct. 25, 2020.
MEMORIAL EVENTS
No memorial events are currently scheduled. To offer your sympathy during this difficult time, you can now have memorial trees planted in a National Forest in memory of your loved one.
Funeral services provided by
Midwest Cremation & Funeral Services, LLC
2026 W Woodland St.
Springfield, MO 65807
(417) 890-1475
Memories & Condolences
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