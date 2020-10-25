James Tiller
November 25, 1945 - October 12, 2020
Urbana , Missouri - James E Tiller Jr "Eddie" 74 was taken home to be with his loving wife Donna on October 12, 2020. Surviving family: Furbaby Charlie, Daughter: Deonna Krasson, Sons: Mark Tiller and Michael Tiller, Granddaughters: Samantha Martin, Alexandra Simmons, Amanda Tiller and Megan Smith, Great Grandchildren: Izaiyah, Alaiyah, Ayvah, Ayla, Tyler Jr and Oliviiyah, Sister: Vicky Foster, Brother: Allen Tiller. In fulfilling Eddies wishes there will not be a public viewing or service. Remember all the good times we shared.
Published in Kansas City Star on Oct. 25, 2020.