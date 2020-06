Juliza Elsihda Alphonz Pelep Juliza Elsihda A. Pelep, 1, KCMO Passed Jun 5, 2020. Services 12:00, Fri, Jun 12, 2020, Mount Calvary COGIC, 2422 Van Brunt BLVD. Visit: 11 to 12. Burial: XII Gates. Arr: LAJ & Sons



To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store