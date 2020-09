Lolita E. Parker Lolita E. Parker, 73, passed Fri. Sep 4. Service, Wed Sep 16 11am at Mrs.J W Jones Memorial Chapel. Visit 9-11am. Burial Leavenworth National Cemetery, LVKS. Arr: Mrs. J.W. Jones, (913) 321-0253.



