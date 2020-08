Patricia O'Hare 81, passed away Aug. 12, 2020. Celebration of Life: Aug. 28, 2 p.m., Blue Springs Elks Lodge #2509, 100 NE Brizendine Road, Blue Springs, MO 64014. Arr: Royer Funeral Home, Oak Grove, MO 816-690-4441



