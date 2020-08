Roberta L. Tennison Roberta L. Tennison 72, of KCMO Passed Sunday, Aug. 9, 2020 Graveside services 10:00 amThurs. 8/13/20 at Mt. Washington Cem. Arr. E. S. Eley & Sons Funeral Chapel (816) 924-8700



