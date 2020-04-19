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Ronald Tindall Ronald William Tindall, age 84, passed away April 13, 2020. He is preceded in death by his wife, Carol Tindall. Those left to cherish his memory include his sons, Brian (Catherine) Tindall and Lance Tindall; daughter, Caron Rider; grandchildren, Cassandra (Christopher) Spotswood, Johnathan Tindall, Laura Tindall, Nadine (Caleb) Evans and Jacob Rider; great-grandchildren Simon, Abigail, Stephen, Mary, Margaret, Anna, Nanalea and Alita. You may view and sign an online guest register for Ronald Tindall at www.momentsfuneralhome.com.
Published in Kansas City Star on Apr. 19, 2020