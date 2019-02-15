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Kyker Funeral Homes
430 Morgan Avenue
Harriman, TN 37748
(865) 882-1515
Visitation
Saturday, Feb. 16, 2019
1:00 PM - 3:00 PM
Kyker Funeral Homes
430 Morgan Avenue
Harriman, TN 37748
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Funeral
Saturday, Feb. 16, 2019
3:00 PM
Kyker Funeral Homes
430 Morgan Avenue
Harriman, TN 37748
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Burial
Monday, Feb. 18, 2019
11:00 AM
Roane Memorial Gardens
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Frankie Alice Blaylock

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Frankie Alice Blaylock Obituary
Frankie Alice Blaylock

Harriman, TN

Frankie Blaylock, age 90, of Harriman, passed away at her home on Wednesday, February 13, 2019. She is preceded in death by her parents, James F. and Mollie Mae Morgan; husband, Cecil "Pat" Blaylock; sisters and brothers-in-law, Annie and Roy Turpin, Rachel and Jack Goldston, Ruth and W.A. Wright, and Mary Ellen and Buster Goddard; granddaughter, Holly Blaylock; grandson, Eric Blaylock; daughter-in-law, Phyllis Blaylock;

son-in-law, John Housley; and nephew, Darrell Goddard.

Frankie is survived by her daughters, Diane Trout (Don), Janice Parham (Liz), and Donna Housley; son, Larry Blaylock; 8 grandchildren; 15 great-grandchildren; 1 great-great grandchild;

special nieces and nephews, Bruce and Paula Walker, Chane and Brenda Goldston, Paul "Squeaky" and Betty Anne Goddard; and special friend, Dosia Miller and Linda Melton.

The family will receive friends at Kyker Funeral Home in Harriman on Saturday, February 16, 2019, from 1-3 p.m. with funeral immediately following at 3 p.m., Matt Edwards officiating. Burial will be on Monday, February 18, 2019, 11 a.m., in Roane Memorial Gardens. Kyker Funeral Home in Harriman is serving the Blaylock Family. www.kykerfuneralhomes.com
Published in Knoxville News Sentinel on Feb. 15, 2019
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