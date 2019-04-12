Obituary

Mary Elaine Zehnder, SCN, 87, died Wednesday, April 10, 2019, at Nazareth Home in Louisville.

A visitation and prayer service will be held on Friday, April 12, 2019 at 9:30 a.m. at Nazareth Home Chapel.

Wake will be held at St. Vincent de Paul Church, Nazareth, at 6:30 p.m. on Friday, April 12.

Funeral Mass will be on Saturday, April 13, at 10:30 a.m. at St. Vincent de Paul Church, Nazareth, KY. Burial will be in Nazareth Cemetery on Monday, April 15, 2019 at 11:30 a.m.

Ratterman Funeral Home is in charge of arrangements.

Published in The Kentucky Standard on Apr. 13, 2019

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