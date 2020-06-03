Bobby Kronick
1923 - 2020
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1923 - 2020 BOBBY KRONICK OF LONG BEACH, CA PASSED AWAY 28 MAY, 2020 AT THE AGE OF 96. HE WAS BORN IN LONG BEACH TO BESSIE & HARRY KRONICK, BROTHER TO ELBERT. OUT OF WOODROW WILSON HIGH SCHOOL, BOBBY ENLISTED IN THE NAVY DURING WWII AND SERVED AS A SIGNALMAN FOR 2 YEARS ON THE CARGO SHIP USS PAVO. HIS CLAIM TO FAME WAS SENDING AN ENTIRE FLEET OFF IN THE WRONG DIRECTION. RETURNING HOME HE MARRIED EVY SPITZ, WELCOMED DAUGHTERS CINDY & JANN. HE TOOK OVER HIS DAD'S BUSINESS, CALIFORNIA BEVERAGE & SUPPLY BEFORE BECOMING A DEVELOPER IN REAL ESTATE, WHICH HE STAYED INVOLVED IN UNTIL HIS DEATH. HE WAS EXTREMELY ACTIVE & PHILANTHROPIC IN THE JEWISH COMMUNITY AND WAS LARGELY INSTRUMENTAL IN THE BUILDING OF THE ALBERT JEWISH COMMUNITY CENTER IN LONG BEACH, RECEIVING THE LIFETIME OF SERVICE AWARD IN 2017. A SPORTS ENTHUSIAST, HE REMAINED ACTIVE EVERY DAY, HELD HIS FAMILY CLOSE AND LIFELONG FRIENDS. HE LEAVES BEHIND DAUGHTER JANN & GRANDSON CHANCE.

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Los Angeles Times on Jun. 3, 2020.
MEMORIAL EVENTS
No memorial events are currently scheduled. To offer your sympathy during this difficult time, you can now have memorial trees planted in a National Forest in memory of your loved one.
Funeral services provided by
Hillside Memorial Park & Mortuary
6001 Centinela Ave
Los Angeles, CA 90045
(310) 641-0707
MEMORIES & CONDOLENCES

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