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Jeanine Kay Sheehan

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Jeanine Kay Sheehan Obituary
79, LONG-TIME L.A. RESIDENT, PASSED AWAY MAY 31, 2019. BORN IN LOS ANGELES, CA. APRIL 14, 1940. DAUGHTER OF WHITNEY AND MAUDE DOWNS. SURVIVED BY HER CHILDREN: MICHAEL AND WIFE NANCY, TIM AND WIFE MICHELLE AND DAUGHTER, MAURA AND DOUG. GRANDCHILDREN: TISHA, ABBY, JUSTIN AND ZOE. JEANINE WAS A 1958 ALUMNA OF IMMACULATE HEART HIGH SCHOOL, ALUMNA OF IMMACULATE HEART COLLEGE, AND ALUMNA OF LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY, WHERE SHE EARNED HER MASTERS IN ENGLISH. JEANINE TAUGHT AT BOTH HOLLYWOOD HIGH SCHOOL AND AT LOYOLA MARYMOUNT WHERE SHE WAS ALSO AN ENGLISH LEARNING SPECIALIST. SHE HAD A FOND LOVE OF ANIMALS ESPECIALLY, DOGS, CATS AND HORSES. MOST OF ALL SHE LOVED HER FAMILY AND CHERISHED EVERY MOMENT SHE COULD SPEND WITH THEM. GOD BLESS JEANINE.
Published in the Los Angeles Times on June 5, 2019
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