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Thelma T. Sasada

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Thelma T. Sasada Obituary
November 20, 1923 - May 29, 2019 Thelma passed away at the age of 95. She was born in Wailuku, Maui, Hawaii, and was predeceased by her husband, Jimmy and her five siblings. She is survived by her children JoAnn Sasada, Lorraine (Gary) Wakayama, Sharon (Dennis) Araki, and Brian (Dianne) Sasada; grandchildren Danny (Becky) Redden, Kimi (Mike) Rose, Riki Pollard, Audrey Wakayama, Andrea (Brandon) Kano, Christine (Brent) Lee, and Ryan (Kailee) Sasada; great-grandchildren Raechel, Kalea, Alani, Trevor and Collin. Also survived by sister-in-law Sue Hiraoka and other relatives in CA, HI, OH and MA. Funeral services were held on June 22, 2019 at Roosevelt Memorial Park, Gardena.
Published in the Los Angeles Times on June 25, 2019
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