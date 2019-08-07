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Edward A. Maurer
Lebanon - EDWARD A. MAURER, 77 OF LEBANON DIED SUNDAY, AUGUST 4, 2019 SUDDENLY AT HOME.
BORN IN LEBANON ON APRIL 16, 1942, HE WAS THE SON OF THE LATE HAROLD W. MAURER, JR. AND THE LATE ELIZABETH I. RICE MAURER RHINE. HE WAS RETIRED FROM PA PRECISION CAST PARTS IN LEBANON AND WAS THE FORMER OWNER OF E. A. MAURER CYCLE IN LEBANON.
ED WAS A 1960 GRADUATE OF ANNVILLE-CLEONA HIGH SCHOOL AND ATTENDED LEBANON VALLEY COLLEGE.
HE WAS AN AVID MOTORCYCLE RACER ACROSS THE UNITED STATES AND CANADA, ENJOYED DANCING, SERVED AS PAST PRESIDENT OF THE CAMERA CLUB, AND WAS A DRUMMER IN THE HIGH SCHOOL BAND AND PLAYED WITH THE HERSHEY CHOCOLATIERS.
SURVIVING IS A SON DAVID A. STALNECKER OF PALMYRA, A SISTER JULIE A. MAURER OF CLEONA, 5 GRANDCHILDREN, A NEPHEW PAUL MAURER AND WIFE MICHELLE OF PALMYRA, A GREAT NIECE AND NEPHEW AVA AND ZACHERY MAURER, AND SEVERAL COUSINS. HE WAS PRECEDED IN DEATH BY A SON EDWARD A. STALNECKER AND A STEP-FATHER ALLEN G. RHINE
A CELEBRATION GATHERING IS PLANNED FOR THIS SEPTEMBER.
Published in Lebanon Daily News on Aug. 7, 2019