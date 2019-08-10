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Kenneth E. Fortna


1965 - 2019
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Kenneth E. Fortna Obituary
Kenneth E.

Fortna

Annville - KENNETH E. FORTNA, 54, OF FEASTERVILLE, PA FORMERLY OF ANNVILLE DIED SATURDAY AUGUST 3, 2019 IN HIS RESIDENCE.

BORN IN HERSHEY ON JULY 12, 1965, HE WAS THE SON OF THE EUGENE K. AND JANICE L. WINDLE FORTNA OF ANNVILLE. HE WORKED AS TRAFFIC REPORTER FOR METRO TRAFFIC, TRAFFAX, TRAFFIC TIPS AND ALSO HAD A HIT SQUAD MOBILE DJ BUSINESS.

KEN WAS A 1983 GRADUATE OF ANNVILLE-CLEONA HIGH SCHOOL AND ATTENDED CENTRAL PENN BUSINESS SCHOOL.

SURVIVING IN ADDITION TO HIS PARENTS ARE HIS WIFE LISA, TWO SONS TYLER AND TANNER FORTNA OF BENSALEM, A DAUGHTER TAYLOR FORTNA OF BENSALEM, AND A SISTER LORI B. GIPE OF HARRISBURG.

A MEMORIAL SERVICE WILL BE HELD AT THE CONVENIENCE OF THE FAMILY. IN LIEU OF FLOWERS , DONATIONS MAY BE MADE TO THE CHRISTIAN LIFE CENTER IN BENSALEM, PA AND ZION EVANGELICAL CONGREGATIONAL CHURCH, ANNVILLE, PA.
Published in Lebanon Daily News on Aug. 10, 2019
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