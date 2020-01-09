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ABBOTSON Thelma
(Nee Williamson) Peacefully on
22nd December 2019,
Thelma, aged 91 years.
Loving wife of the late Bill,
dear mum of Mark, Craig, Stella and Melanie. Devoted gran to Rory, Alex, Holly, Max, William, Mia, Dylan, Rohan, Stefan, Sam and Joe and great gran to William.
Service and cremation at
Lytham Park Crematorium on Friday 17th January 2020
at 12.30 p.m.
All enquiries please to
Roland L. Whitehead and Daughter, The Old Lifeboat House, Eastbank Road, St. Annes,
FY8 1ND, Tel. 780860.
Published in Lytham St Annes Express on Jan. 9, 2020