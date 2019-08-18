KATRINA RENAE GREENE
JULY 2, 1964 - AUGUST 13, 2019
GRAY, GA.- KATRINE RENAE GREENE, 55, OF HADDOCK, GA. PASSED AWAY TUESDAY, AUGUST 13, 2019 IN AUGUSTA, GA. FUNERAL SERVICES WILL BE HELD ON MONDAY, AUGUST 19, 2019 AT 12 PM IN NEW DAMASCUS BAPTIST CHURCH, GRAY, GA. SURVIVORS INCLUDE HER SON, TRENT GREENE AND GRANDCHILDREN, AYDEN AND AYLA KATE GREENE. FAMILY CAN BE CONTACTED AT 1044 HWY 22 EAST HADDOCK, GA 31033. SAMUEL'S MEMORIAL FUNERAL HOME HAS CHARGED OF ARRANGEMENTS.
View the online memorial for KATRINA RENAE GREENE
Published in The Telegraph on Aug. 18, 2019