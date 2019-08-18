Katrina Renae Greene (1964 - 2019)
Guest Book
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Service Information
Samuels Memorial Funeral Home
167 Dolly & Tufts Ln
Gray, GA
31032
(478)-986-6152
Funeral service
Monday, Aug. 19, 2019
12:00 PM
NEW DAMASCUS BAPTIST CHURCH
GRAY, GA
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Obituary
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KATRINA RENAE GREENE
JULY 2, 1964 - AUGUST 13, 2019
GRAY, GA.- KATRINE RENAE GREENE, 55, OF HADDOCK, GA. PASSED AWAY TUESDAY, AUGUST 13, 2019 IN AUGUSTA, GA. FUNERAL SERVICES WILL BE HELD ON MONDAY, AUGUST 19, 2019 AT 12 PM IN NEW DAMASCUS BAPTIST CHURCH, GRAY, GA. SURVIVORS INCLUDE HER SON, TRENT GREENE AND GRANDCHILDREN, AYDEN AND AYLA KATE GREENE. FAMILY CAN BE CONTACTED AT 1044 HWY 22 EAST HADDOCK, GA 31033. SAMUEL'S MEMORIAL FUNERAL HOME HAS CHARGED OF ARRANGEMENTS.


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Published in The Telegraph on Aug. 18, 2019
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