Reginald Charles Towles (1964 - 2019)
Guest Book
  • "I love you cousin! You will forever be missed! Rest In..."
    - Zena Roberts
  • "May God bless you and your family in this time of sorrow."
    - Phillip Bivins
Service Information
Collins Funeral Home
138 Dolly St
Gray, GA
31032
(478)-986-6290
Funeral service
Tuesday, Nov. 12, 2019
11:00 AM
St. Paul A.M.E. Church
Clinton, GA
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Obituary
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Reginald Charles Towles
Jan. 27, 1964 - Nov. 7, 2019
Gray, Georgia- Reginald Charles Towles, 55, passed away on November 7, 2019. Funeral Services will be held at 11:00 a.m. at St. Paul A.M.E. Church (Clinton) on Tuesday, November 12, 2019, Burial will be at Georgia Veterans Memorial Cemetery, Milledgeville, GA. Family will receive friends at 131 St. Paul Church Circle, Gray, GA.
Collins Funeral Home, Gray, GA is in charge of services.


View the online memorial for Reginald Charles Towles
Published in The Telegraph on Nov. 11, 2019
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