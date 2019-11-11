Reginald Charles Towles
Jan. 27, 1964 - Nov. 7, 2019
Gray, Georgia- Reginald Charles Towles, 55, passed away on November 7, 2019. Funeral Services will be held at 11:00 a.m. at St. Paul A.M.E. Church (Clinton) on Tuesday, November 12, 2019, Burial will be at Georgia Veterans Memorial Cemetery, Milledgeville, GA. Family will receive friends at 131 St. Paul Church Circle, Gray, GA.
Collins Funeral Home, Gray, GA is in charge of services.
View the online memorial for Reginald Charles Towles
Published in The Telegraph on Nov. 11, 2019