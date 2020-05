Felipe Morales Calderon Sr.FEB 17, 1943 - MAY 26, 2020Felipe Morales Calderon, Sr., age 77, a resident of Merced, California for over 53 years, unexpectedly passed away on May 21, 2020. He was born on February 17, 1943, in Bella Vista, Michoacan, Mexico. The son of dearly departed Eutimio and Maria Calderón, Mr. Felipe Calderon is survived by his wife, María Remedios Cortez Calderón and was father to 6 daughters and 9 sons. He is also survived by 2 brothers, 2 sisters, several grandchildren, great-grandchildren, and further numerous family members that include cousins, nephews, and extended family. Mr. Felipe Calderon was a hard-working family man who as a retiree took to his beloved wife's welfare and his home with special care for his roses.May you rest in peace along with your son, Miguel Bautista Cortez Calderon, God Bless You, Dear Husband, Father, Grandfather, and Great-Grandfather.Due to Merced County Covid-19 regulations services will be private.Señor Felipe Morales Calderón, de 77 años de edad, murió inesperadamente el 21 de mayo del 2020. Nació en el pueblo de Bella Vista, Michoacán, México, el 17 de febrero del 1943, hijo de Eutimio y Maria Calderon. Vivió en la ciudad de Merced, California por más de 53 años y es sobrevivido por su esposa, Maria Remedios Cortez Calderón y fue padre de 6 hijas y 9 hijos.También fue sobrevivido por 2 hermanos, 2 hermanas, sus nietos, bisnietos, y numerosos más parientes quienes incluyen primos, sobrinos, y familia extendida. El Señor Felipe Calderón fue un trabajador dedicado y como jubilado se dedicó al cuidado de su querida esposa y de su casa con atención especial a sus rosales. Que descanse en paz con su hijo, Miguel Bautista Cortez Calderón y que Dios lo bendiga, Querido Esposo, Padre, Abuelo, y Bisabuelo.