Josefina C Trevino
March 12,1933 - August 5, 2020
ON MONDAY AUGUST 5th, OUR BEAUTIFUL MOM, PEACEFUL, LEFT HER FAMILY AND FRIENDS TO MEET OUR LORD, SHE WAS A VERY STRONG LOVING AND KIND MOTHER SHE'S KNOWN FOR HER GIFT OF GAB AND SHE HAD MANY STORIES TO TELL. WHICH WE WILL MISS DEARLY. HER MOST IMPORTANT FOCUS AND PRIORITY IN HER LIFE WAS ALWAYS MAKING SURE HER LATE BELOVED HUSBAND REYNOLDO AND FAMILY WAS ALWAYS TAKEN CARE OF FIRST. SHE WAS BORN IN MEXICO TO BONIFACIO AND NICCANOR CONEJO, SHE WAS THE SECOND YOUNGEST OF NINETEEN CHILDREN. MOM NURTURED 8 OF HER OWN CHILDREN AND ALSO OTHER GRANDCHILDREN .MOM SELFLESSLY HELPING THE OTHER FAMILIES AND FRIENDS IN THEIR TRYING TIMES. SHE WAS PRECEDED IN DEATH BY HER HUSBAND REYNOLDO AND SON HARVEY. SHE LEAVES HER CHILDREN, NOE TREVINO , MARY GRUTZMACHER, REYNOLDO TREVIN, NANCY SILVA, RUDY TREVINO, JOHN TREVINO, TOM TREVINO AND 30 GRANDCHILDREN, 5 GREAT GRANDCHILDREN. AND 3 GREAT-GREAT CHILDREN. DUE TO COVID19. THERE ARE NEW PROCEDURES WITH FUNERAL HOMES. TO VIEW THE CASKET THERE SHOULD ONLY BE 10 PERSONS AT A TIME AND ALSO GOES FOR THE ROSARY. ROSARY WILL BE AT 6PM ON WEDNESDAY. IT IS MANDATORY THAT ALL MUST WEAR MASKS AT ALL TIMES www.cvobituaries.com