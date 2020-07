Maria Remedios Cortez CalderonJUL 18, 1946 - JUL 9, 2020Maria Remedios Cortez Calderon a resident of Merced, CA of over 50 years, passed away on July 9, 2020 at the age of 73. She was born on July 18th, 1946, in Panindicuaro, Michoacan, Mexico. In her youth, she was selected as a banner man in the Mexican armed forces, leading parade marches while presenting the national flag of her native Mexico. She emigrated to the United States with her husband Felipe Sr., in the 1960's and would go on to raise a family of nine sons and six daughters. Throughout their nearly 60 years of marriage, Maria resided with her husband in Merced, CA, where she was a dedicated homemaker. Mornings in the Calderon household consisted of Maria singing her "Gloreos," or Catholic gospel songs - while she cooked and sent her children off to school. Along with her parents, Margarita & Miguel Cortez, she was involved in a variety of activities at Sacred Heart Church in Merced for decades. For her service, Maria and her daughter, Asuncion Calderon, were inducted into La Sociedad de la Guadalupana in 1995. In her later years, she was taken care of in her home by her daughters Angel, Maggie, Natividad, Asuncion, and Sylvia Calderon, until she was admitted to Merced Nursing & Rehabilitation in 2014. During her five years at Merced Nursing & Rehab, she was well known and loved by many. She made friendships with the Skilled Nursing staff and residents alike, sharing interests in knitting and enthusiastically discussing religious scriptures. Maria enjoyed frequent visits from family and friends from all over the U.S. and Mexico. Maria's children and grandchildren made her so incredibly proud with their notable achievements, including military service (Marines, Navy, Air Force, Air Force Reserves), the California Highway Patrol, First Responders (EMT), Google, the University of California Berkeley, the University of California Merced, Pomona College, Educators (MCOE, MCSD, MVLA) Caretakers (IHSS), and scores of Essential Worker roles (Save Mart Bakery, Wal-Mart, Pennywise). May you rest in the Lord's glory and peace with your loving husband, Felipe Sr., beloved son Miguel Bautista, and blessed parents, Margarita & Miguel Cortez. Dios te bendiga siempre.Maria is preceded in death by her parents, Miguel M. Cortez and Margarita Perez Cortez; her husband, Felipe Calderon Moralez Sr. and her son Miguel Calderon.She is survived by her children, Alberto Calderon, Merced, Jose Calderon, San Diego, Lisa Calderon, Merced, Felipe Calderon Jr., Merced, Uvaldo Calderon, Claremont, Sylvia Calderon, CA, Eutimio Calderon, Chowchilla, Alejandro Calderon, Merced, Angel Calderon, San Jose, Margarita Calderon Stuart, VA, Antonio Calderon, Madera, Asuncion Calderon, CA, Francisco Calderon, Fresno and Natividad Calderon, Merced. Her brothers, Arturo Perez Cortez, Merced, Modesto Perez Cortez, San Quentin and Miguel Perez Cortez, Napa. Her sister, Artemisa Perez Cortez, Aptos. Her grandchildren, Antonio Calderon Jr, Timothy Calderon, Isaiah Benavides, Phillip Calderon lll, Joshua Calderon, Katelyn Calderon, Gabrielle Calderon. Alessandra Calderon, Angelica Pitman, Victor Calderon, Alina Calderon and Mariana Calderon. Great grandchildren, Miguel Curtis, Josiah Martinez, Noah Martinez, Mila Calderon, Noven Calderon, Zailey Calderon, Phillip Calderon IV and Skyler Hove.There will be a visitation for Maria held on Thursday, July 16, 2020 from 4:00 pm to 8:00 pm at Stratford Evans Merced Funeral Home, located on 1490 B Street, Merced. A Rosary will be recited at 6:00 pm. A Catholic Mass will be held on Friday, July 17, 2020 at 12:00 pm at Sacred Heart Catholic Church, Merced. Interment will follow at Calvary Cemetery.Maria Remedios Cortez Calderon, residente en Merced, California de más de 50 años, falleció el 9 de julio de 2020 a los 73 años. Nació el 18 de julio de 1946 en Panindicuaro, Michoacán, México. En su juventud, fue elegida como una pancarta en las fuerzas armadas mexicanas, liderando marchas de desfile mientras presentaba la bandera nacional de su México natal. Ella emigró a Estados Unidos con su esposo Felipe Sr., en los años 1960 y seguiría criando una familia de nueve hijos y seis hijas. A lo largo de sus casi 60 años de matrimonio, María vivió con su esposo en Merced, California, donde era una dedicada ama de casa. Las mañanas en la casa de Calderón consistían en que María cantara sus "Gloreos" o canciones católicas de evangelio -mientras cocinaba y enviaba a sus hijos a la escuela. Junto con sus padres, Margarita y Miguel Cortez, estuvo involucrada en una variedad de actividades en la Iglesia del Sagrado Corazón de Merced durante décadas. Para su servicio, María y su hija, Asunción Calderón, fueron incorporadas a La Sociedad de la Guadalupana en 1995. En sus últimos años, sus hijas Angel, Maggie, Natividad, Asunción y Sylvia Calderon la cuidaron en su casa hasta que fue admitida en el Merced Nursing & Rehab en 2014. Durante sus cinco años en, Merced Nursing and Rehab, era muy conocida y amada por muchos. Hizo amistades con el personal de enfermería especializada y con los residentes por igual, compartiendo intereses en tejer y discutiendo con entusiasmo las escrituras religiosas. María disfrutó de frecuentes visitas de familiares y amigos de todo Estados Unidos y México. Los hijos y nietos de María la hicieron muy orgullosa por sus notables logros, incluyendo el servicio militar (Infanteria de Marina, Armada, Fuerza Aérea, Reservas de la Fuerza Aérea), la Patrulla de Carretera de California, Primeros Respondedores (EMT), Google, la Universidad de California Berkeley, la Universidad Merced, el Colegio Pomona, Educadores (MCOE, MCSD, MVLA), y decenas de roles de trabajadores esenciales (Save Mart Bakery, Wal-Mart, Pennywise). Que descanses en la gloria y paz del Señor con tu amoroso marido, Felipe Sr., querido hijo Miguel Bautista, y benditos padres, Margarita y Miguel Cortez. Dios te bendiga siempre.María está precedida en la muerte por sus padres, Miguel M. Cortez y Margarita Perez Cortez; su marido, Felipe Calderón Moralez Sr. y su hijo Miguel Calderón.La sobreviven sus hijos, Alberto Calderón, Merced, José Calderón, San Diego, Lisa Calderon, Merced, Felipe Calderon Jr., Merced, Uvaldo Calderon, Claremont, Sylvia Calderon, CA, Eutimio Calderon, Chowchilla, Alejandro Calderon, Merced, Angel Calderon, San José, Margarita Calderón Stuart, VA, Antonio Calderon, Madera, Asuncion Calderon, CA, Francisco Calderón, Fresno y Natividad Calderón, Merced. Sus hermanos, Arturo Pérez Cortez, Merced, Modesto Pérez Cortez, San Quentin y Miguel Pérez Cortez, Napa. Su hermana, Artemisa Perez Cortez, Aptos. Sus nietos, Antonio Calderon Jr, Timothy Calderon, Isaiah Benavides, Phillip Calderon lll, Joshua Calderon, Katelyn Calderon y Gabrielle Calderon. Alessandra Calderón, Angélica Pitman, Victor Calderón, Alina Calderón y Mariana Calderón. Bisnietos, Miguel Curtis, Josiah Martínez, Noah Martínez, Mila Calderón, Noven Calderón, Zailey Calderón, Phillip Calderon IV y Skyler Hove.María tendrá una visita el jueves 16 de julio de 2020 de 16:00 a 20:00 h en la Casa Funeral Merced de Stratford Evans, ubicada en la calle 1490 B, Merced. Un Rosario se recitará a las 18:00 h. El viernes 17 de julio de 2020, a las 12:00 pm, se realizará una misa católica en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón, Merced. El internamiento seguirá en el Cementerio de Calvary.