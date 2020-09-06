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Jeanne Lacoste Streeter
1924 - 2020
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JEANNE LACOSTE STREETER
JULY 21, 1924-AUG 24, 2020
SURROUNDED BY FAMILY AND FRIENDS, OUR BEAUTIFUL MOTHER, JEANNE, PASSED INTO THE WAITING ARMS OF JESUS ON THE MORNING OF AUGUST 24TH, JUST SHORTLY AFTER CELEBRATING HER 96TH BITYHDAY! SHE WAS A GREAT MOM TO HER 2 CHILDREN, DEBRA TABLER (BOB) AND RANDY LACOSTE (KAREN). SHE ALSO HAD 4 WONDERFUL GRANDCHILDREN (SARA AND JENNA MELLO, AARON AND JORDAN LACOSTE).
SHE WAS A WOMAN OF STRONG FAITH AND A FRIEND TO MANY. OVER THE YEARS SHE HELD NUMEROUS OUTDOOR EVENTS WHERE HER FLOWERS WERE ON DISPLAY FOR ALL TO ENJOY.
DUE TO COVID CONCERNS, THERE WILL BE NO MEMORIAL SERVICE AT THIS TIME. PLEASE CONSIDER DONATING TO your favorite charity.
www.cvobituaries.com


To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Modesto Bee on Sep. 6, 2020.
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