Services
Bongiovi Funeral Home - Raritan
416 Bell Avenue
Raritan, NJ 08869
(908) 725-1887
Viewing
Sunday, Jan. 19, 2020
2:00 PM - 4:00 PM
Bongiovi Funeral Home - Raritan
416 Bell Avenue
Raritan, NJ 08869
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Viewing
Sunday, Jan. 19, 2020
7:00 PM - 9:00 PM
Bongiovi Funeral Home - Raritan
416 Bell Avenue
Raritan, NJ 08869
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Viewing
Monday, Jan. 20, 2020
9:00 AM - 10:00 AM
Bongiovi Funeral Home - Raritan
416 Bell Avenue
Raritan, NJ 08869
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Funeral Mass
Monday, Jan. 20, 2020
10:30 AM
St. Ann Church
45 Anderson Street
Raritan, NJ
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Wayne A. Basilone

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Wayne A. Basilone Obituary
Wayne A. Basilone

Wayne A. Basilone, 75, died on Monday, January 13, 2020.

Viewing 2-4pm and 7-9pm on Sunday, January 19, 2020 at Bongiovi Funeral Home 416 Bell Ave., Raritan, NJ (908) 725-1887. Funeral service Monday, January 20, 2020 beginning with a viewing 9-10am at the funeral home followed by a 10:30 am Funeral Mass St. Ann Church 45 Anderson Street, Raritan, NJ. Burial St. Bernard Cemetery, Bridgewater, NJ.

"FOREVER IN OUR HEARTS"
Published in Courier News from Jan. 14 to Jan. 16, 2020
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