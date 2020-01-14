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Wayne A. Basilone
Wayne A. Basilone, 75, died on Monday, January 13, 2020.
Viewing 2-4pm and 7-9pm on Sunday, January 19, 2020 at Bongiovi Funeral Home 416 Bell Ave., Raritan, NJ (908) 725-1887. Funeral service Monday, January 20, 2020 beginning with a viewing 9-10am at the funeral home followed by a 10:30 am Funeral Mass St. Ann Church 45 Anderson Street, Raritan, NJ. Burial St. Bernard Cemetery, Bridgewater, NJ.
"FOREVER IN OUR HEARTS"
Published in Courier News from Jan. 14 to Jan. 16, 2020