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IN MEMORIAM
2019
TO MY BELOVED SON
DUNCAN
DUNCAN, MY EVERYTHING, YOU DID NOT DIE.
YOUR SPIRIT IS AROUND ME.
I AM TOLD TO ACCEPT YOUR DEATH.
I CANNOT.
I BELIEVE YOU FLEW TOWARDS WHITE LIGHT.
BEYOND THE RAINBOW, I WILL FIND YOU THERE
TO SMILE, TO LAUGH, TO REACH INTO THE FUTURE,
AS IT MIGHT HAVE BEEN.
YOU LIVED AND LOVED IN SPITE OF MERCILESS ILLNESS.
THAT TAKES STRENGTH.
YOU CREATED ART THAT SOOTHED YOUR SOUL.
THAT TAKES TALENT.
YOU DIED TO BE FREE.
THAT TAKES COURAGE.
REST IN PEACE, FOREVER IN MY HEART. I MISS YOU.
LOVE & LIGHT, YOUR MOM
Published in Naples Daily News on Mar. 24, 2019