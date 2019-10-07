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Gary Gillespie
GARY GILLESPIE, 68, OF CONWAY, SC , PASSED AWAY ON SEPTEMBER 3, 2019. HE WAS A 1969 GRADUATE OF NEW CANAAN HIGH SCHOOL. HE WAS PREDECEASED BY HIS PARENTS, JACK AND BETTY, WHO WERE LONGTIME NEW CANAAN RESIDENTS.
GARY ATTENDED THE UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA AND WAS THE FORMER OWNER OF A SERVPRO FRANCHISE.
HE IS SURVIVED BY HIS BROTHER JERRY OF NORWALK AND BY HIS BROTHER BRUCE AND NIECE MEGAN OF LOS ANGELES.
A MEMORIAL SERVICE WILL BE HELD IN NOVEMBER IN SOUTH CAROLINA.
Published in New Canaan Advertiser on Oct. 10, 2019