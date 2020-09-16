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William Hubert Miller
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William Hubert Miller

Pataskala - William Hubert Miller, age 55, of Pataskala, Ohio, passed away on September 14, 2020. William was born April 20, 1965 to Williard and Juanita (Justice) Miller in Cuyahoga Falls, OH. William is survived by his mother, Juanita Branham; brothers, Tom (Jenny) Branham, Steven Branham, Lynn Branham; sister, Yvonne Miller; nephews, Tyler and Austin Branham, and niece, Sommer Branham. He was preceded in death by his father, Williard Miller. There will be a private visitation with burial at Glen Rest Memorial Estate, Reynoldsburg, Ohio. Online condolences available at www.pfeiferfuneral.com.




To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Advocate from Sep. 16 to Sep. 17, 2020.
MEMORIAL EVENTS
No memorial events are currently scheduled. To offer your sympathy during this difficult time, you can now have memorial trees planted in a National Forest in memory of your loved one.
Funeral services provided by
Pfeifer Funeral Home - Reynoldsburg
7915 E. Main Street
Reynoldsburg, OH 43068
(614) 755-9500
Memories & Condolences
Guest Book sponsored by Pfeifer Funeral Home - Reynoldsburg Reynoldsburg Chapel

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