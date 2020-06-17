Anastasios Soukeras
1935 - 2020
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ANASTASIOS SOUKERAS
11/14/1935 - JUNE 6,2020
THERE HAS NEVER BEEN A KINDER, MORE LOVING AND GENEROUS MAN. HE WAS ALWAYS READY TO LEND A HAND EVEN TO STRANGERS.
LOVED HIS WIFE OF FIFTY NINE YEARS SONDRA. THEY HAD TWO SONS CONSTANTINOS AND JASON. GRAND CHILDREN CRISTA AND STEVEN AND GREAT GRANDCHILDREN AIDEN AND BABY CHARLOTTE.
HE WILL BE MISSED UNTIL THE END OF TIME.

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Daytona Beach News-Journal from Jun. 17 to Jun. 19, 2020.
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