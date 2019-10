Guest Book Be the first to share your memories or express your condolences in the Guest Book for José Antonio "Tony" Medina Rios. View Sign Send Flowers Obituary

Recordando a

JOSÉ ANTONIO "TONY" MEDINA RÍOS Mi querido espose nació en Durango, Durango México, el día 18 de Diciembre 1944, y falleció el día 5, de Julio, 2019, de un Paro Cardiaco (Heart Attack.) Tony estaba casado con su bella esposa Irma V, se conocieron 1992, y enamorados se casaron en1994. Ellos fueron muy felices por 26 años. A Tony le gustaba llevarla a muchas fiestas, bailes, y a comer a varios restaurantes con sus hijos y nietos. Fueron muy queridos por sus hijos, nietos, y amistades. Apadrinaron a más de 110 ahijados, incluyendo sus nietos. Tony sobrevivió 8 infartos 2 embolios y dos paros cardiacos. Años atrás fue diagnosticado con demencia y fue cuidado por su esposa e hijos con mucho amor y dedicación. Tony estuvo en Serentity House operado de un tumor, después el 18 de Agosto, 2018, fue ingresado al hospital por un infartó, infección en el riñón, neumonía y pulmonía. Por esas enfermedades quedo en coma por unos días. Fue desafuciado a su casa gracias a Dios y a Sacerdotes con hospice y enfermeras, no le quedaba más de una semana de vida, y al llegar a su casa Tony empezó a comer y hablar por el buen cuidado de su esposa e hijos. Pero el 5 de Julio, 2019, le pego un paro cardiaco y falleció. dejo a su esposa, hijos y nietos; que lo extrañan y lo recuerdan, mucho. Tony fue un buen esposó, padre, abuelo, hijo y un buen amigo de muchas personas; muy servicial, a nadie le negaba un favor se preocupaba por todos. Lo extrañamos mucho.

