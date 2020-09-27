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Kenneth Machacek
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MIDLAND, TEXAS - KENNETH MACHACEK LEFT FOR HIS FINAL TAKE-OFF ON SEPTEMBER 23, 2020, WITH "SPANKY" HIS LOYAL BLUE HEELER IN TOW.

HE DEPARTED ACCOMPLISHING ONLY WHAT MANY DREAM OF IN LIFE. HE WAS A MOTORCROSS RACER, RACE CAR DRIVER, AIRPLANE & HELICOPTER PILOT, SUCCESSFUL BUSINESS OWNER, ESTABLISHING: KDM HOT OIL SERVICE, INC. ON MARCH 3, 1977. KENNETH WAS GRATEFUL FOR HIS LOYAL EMPLOYEES AND OPERATORS WHO VALUED HIS SERVICES.

KENNETH WAS PRECEEDED IN DEATH BY HIS BEAUTIFUL BABY GIRL, HONEY BABY MACHACEK AND PARENTS FRED & DORIS MACHACEK.

LEFT TO CELEBRATE AND CHERISH HIS LEGACY IS: YVONNE WRIGHT, LIFE PARTNER, BEST FRIEND AND BUSINESS PARTNER RAMONA MACHACEK, SON J.D. MACHACEK, DAUGHTER LONI JO & HUSBAND B.J. JIVIDEN, PRECIOUS GRANDCHILDREN, WYATT & JESSE, BROTHER STEVE & WIFE BARB MACHACEK, ALONG WITH MANY OTHER LOVED ONES.

A CELEBRATION OF HIS LIFE WILL BE HELD: TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020 AT GOLF COURSE ROAD CHURCH OF CHRIST IN MIDLAND, TEXAS. VISITATION WILL BE FROM 1:00 - 3:00P.M. WITH HIS SERVICE IMMEDIATELY FOLLOWING FROM 3:00 - 4:00P.M.

PALLBEARERS WILL BE CLOSE FRIENDS: TODD KELSO, BUBBA KELSO, PAT EARLES, TOMMY FULTON, SCOTT WARREN & DANNY DEAN.

KENNETH WOULD BE HONORED IF YOU DIRECTED MEMORIALS TO: CARC, INC., POST OFFICE DRAWER 1808, CARLSBAD, NM 88221-9987.

ARRANGEMENTS ARE UNDER THE DIRECTION OF NALLEY-PICKLE & WELCH FUNERAL HOME & CREMATORY OF MIDLAND. ONLINE CONDOLENCES CAN BE MADE AT WWW.NPWELCH.COM.

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Odessa American on Sep. 27, 2020.
MEMORIAL EVENTS
SEP
29
Visitation
01:00 - 03:00 PM
GOLF COURSE ROAD CHURCH OF CHRIST
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SEP
29
Service
03:00 - 04:00 PM
GOLF COURSE ROAD CHURCH OF CHRIST
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Funeral services provided by
Nalley-Pickle & Welch Funeral Home
3800 N Big Spring St
Midland, TX 79710
(432) 550-5800
Order by phone: (866) 764-7853
Memories & Condolences
Guest Book sponsored by The ODESSA AMERICAN

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