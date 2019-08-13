|
|
McGeough, Kathleen A (Kathy/Kate)
KATHLEEN (KATHY/KATE) MCGEOUGH 69 OF PAWTUCKET RI LOST HER two YEAR STRUGGLE WITH CANCER AND PASSED AWAY ON AUGUST 12th, 2019.
KATHLEEN WAS BORN IN ATTLEBORO MA TO the late ALMERINDA (COSTA) AND ARTHUR MCGEOUGH. SHE IS SURVIVED BY HER MOTHER ALMERINDA MCGEOUGH, of Pawtucket, her SISTER PATRICIA SAUVE AND HER HER HUSBAND BRIAN OF SCITUATE MA., BROTHER MICHAEL MCGEOUGH AND HIS WIFE DIANE OF CRANSTON, RI, HER DEAR AUNT OTILIA TRACEY OF N SCITUATE, RI, HER LIFELONG BEST FRIEND, CHRISTINE MCCULLOUGH AND HER HUSBAND AND CHILDREN OF NEWPORT, RI., HER NIECE LILY AND HER PARENTS LOI AND DAISY NGUYEN OF ATTLEBORO, MA. AND MANY COUSINS AND FRIENDS.
KATE ENJOYED SPENDING TIME IN NEWPORT, DINING WITH FRIENDS AND FAMILY. SHE LOVED HER TRAVELS TO PORTUGAL
AND IRELAND VISITING HER HERITAGE . KATE WAS AN AVID PAINTER IN HER EARLIER YEARS.
SHE WORKED AS A MANUFACTURERS REPRESENTATIVE FOR EAGLE ASSOCIATES AND MORE RECENTLY AT TOCKWOTTEN ON THE WATERFRONT IN THE MEMORY CARE UNIT WHERE SHE PREPARED FOOD AND CARED DEEPLY FOR THE RESIDENTS.
The funeral service for Kate will be private. For online condolences please visit www.manningheffern.com.
IN LIEU OF FLOWERS AND IN HONNOR OF KATHLEEN, ENJOY A LOVELY DINNER AND RAISE A GLASS TO TOAST HER LIFE.
SHE WOULD LOVE that.
Published in The Providence Journal from Aug. 13 to Aug. 14, 2019