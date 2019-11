Guest Book Be the first to share your memories or express your condolences in the Guest Book for Michel Goudreault. View Sign Obituary

Michel Goudreault July 18, 1953 - November 17, 2019 Notre bon ami Michel Goudreault est décédé le 17 novembre 2019 à Trois-Rivières. Il laisse dans le deuil, sa douce épouse Linda Dauphinais, son frère Paul, ses sœurs Lise et Pierrette, et ses nombreux amis. Michel, grand ambassadeur de l'environnement commençait toujours ses classes par une pensée universelle, incitant ses élèves à réfléchir sur le besoin urgent de protéger notre planète. Sa vision de ce que le monde pourrait être, en comparaison à ce qu'il est, révélait le penseur profond qu'il était. Michel était un maître dans l'art de faire rire, un expert dans les jeux de mots, et pour nous, son public, il nous manquera bigrement. Our good friend Michel Goudreault died November 17, 2019, in Trois-Rivières, Quebec. He is survived by his sweet wife Linda Dauphinais, his brother Paul, his sisters Lise and Pierrette and his many friends. Michel, a great ambassador for the environment, always began his classes with universal thought, encouraging his students to reflect on the urgent need to protect our planet. His vision of what the world could be, in comparison to what it is, revealed the deep thinker he was. Michel was a master in the art of making laughter, an expert in word games, and multilingual puns, and for us, his audience, we will miss him tremendously.





Notre bon ami Michel Goudreault est décédé le 17 novembre 2019 à Trois-Rivières. Il laisse dans le deuil, sa douce épouse Linda Dauphinais, son frère Paul, ses sœurs Lise et Pierrette, et ses nombreux amis. Michel, grand ambassadeur de l'environnement commençait toujours ses classes par une pensée universelle, incitant ses élèves à réfléchir sur le besoin urgent de protéger notre planète. Sa vision de ce que le monde pourrait être, en comparaison à ce qu'il est, révélait le penseur profond qu'il était. Michel était un maître dans l'art de faire rire, un expert dans les jeux de mots, et pour nous, son public, il nous manquera bigrement. Our good friend Michel Goudreault died November 17, 2019, in Trois-Rivières, Quebec. He is survived by his sweet wife Linda Dauphinais, his brother Paul, his sisters Lise and Pierrette and his many friends. Michel, a great ambassador for the environment, always began his classes with universal thought, encouraging his students to reflect on the urgent need to protect our planet. His vision of what the world could be, in comparison to what it is, revealed the deep thinker he was. Michel was a master in the art of making laughter, an expert in word games, and multilingual puns, and for us, his audience, we will miss him tremendously. Published in Powell River Peak from Nov. 27 to Nov. 28, 2019

Print | View Guest Book | Return to Today's Obituaries for Powell River Peak Email Obituary Follow this Obituary Follow via email *Please enter a valid email address. Bookmark this memorial on Facebook with the My Memorials™ application. My Memorials™ helps you honor departed family members, friends, and even favorite celebrities – all on your Facebook page. on Facebook. The My Memorials Facebook app allows you to: Connect with memorials that are important to you.

with memorials that are important to you. Get updates on your memorials in your Facebook News Feed.

on your memorials in your Facebook News Feed. Share your memories with your Facebook friends. VIEW YOUR MY MEMORIALS PAGE OR Return to Obituary Thank you. You have now memorializedon Facebook. No, ThanksGO CLOSE Close