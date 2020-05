Alberto Visuett Resendiz

June 7, 1954 - May 8, 2020

Newburgh, New York

Alberto Visuett Reséndiz, "Don Alberto", passed away on May 8, 2020. He is survived by his sister, Jovita Peralta whom he resided with as well as his sisters in Mexico. Don Alberto was born on June 7, 1954 in Mexico and arrived to Newburgh in 1986. He was a maintenance worker at IBM in Poughkeepsie for 24 years until 2014, a job he enjoyed. A avid gardener he turned his humble backyard into a harvest growing everything from tomatoes to beans which he gave away to family and friends, and used to teach the small children around him about agriculture. He loved teaching others and never let you leave a dinner table without a lesson on Mexican history, geography and language. But his greatest passion was as co-founder and coach for the Newburgh Pumas Youth soccer club founded by him and his brother-in-law Mario Peralta in 1990. He volunteered every moment of his free time to the Pumas, training kids from the underserved Latino community from early childhood through adolescence. A staple to Newburgh's Latino community, Don Alberto was respected by all and spoke of many of his players as his own. He believed that through soccer he could help the youth stay out of street violence and drugs. Alberto felt great pride seeing his players grow to contribute to their city. His last years as coach he could be seen walking from his home to the North Junior High fields for practice carrying a large sack strewn across his back full of soccer balls and cones, demonstrating his never ending dedication to his players. Alberto left this earth not only as a soccer coach but as a life coach to all who seeked guidance from him from his players to even their parents who had entrusted him with their care. His sister Jovita is proud of her brother's legacy and grateful to all who have shown support to her family during this time. His ashes will be taken to his hometown in Mexico to rest alongside his late mother.

Don Alberto Visuett Reséndiz falleció el 8 de Mayo del 2020 en Newburgh, NY. Le sobreviven su hermana Jovita Peralta y sus hermanas que residen en Mexico. Él nació el 7 de Junio de 1954 en Queretaro, Mexico y llego a este país en 1986. Trabajo en IBM en Poughkeepsie por 26 años como trabajador de mantenimiento, un trabajo que disfrutaba. En su hogar se lucia en plantar. Cada temporada lograba una cosecha abundante que repartía entre su familia y amigos. También la usaba como una forma de enseñanza agricultora para los niños que lo rodeaban. A Don Alberto le encantaba enseñar y nunca te dejaba levantar de una cena sin compartir datos de la historia mexicana, la geografía o el lenguaje. Pero su pasión mayor fue ser entrenador y fundador del club de soccer Pumas de Newburgh. El y su cuñado Mario Peralta fundaron el club en 1990. Don Alberto dedico cada momento libre a el club entrenando y enseñando a los jóvenes Latinos de Newburgh. Se convirtió en una persona ejemplar de la comunidad Latina de Newburgh al unirlos mediante un deporte que todos tenían en común. Llego a ver a sus jugadores como si fueran su propia familia. Don Alberto creía que el deporte era la manera de ayudar a los jóvenes a no envolverse en la violencia callejera y las drogas. Era un orgullo para el ver a sus jugadores crecer y contribuir a sus comunidades. Sus últimos años como entrenador caminaba de su casa hasta el campo de North Junior High, con una bolsa el tamaño de el en su espalda, llena de balones y conos. Aunque su título era entrenador de fútbol, Don Alberto era para muchos más que eso. No solo daba consejos de fútbol si no también consejos de la vida, guiando a sus jugadores y hasta los papás quien confiaban con el a sus hijos.

Su hermana Jovita está orgullosa de el legado que dejó su hermano y está agradecida a todos por brindar su apoyo en estos momentos difíciles. Las cenizas de Don Alberto viajarán a su pueblo en Mexico para descansar junto a su mamá.



