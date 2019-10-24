Eugene was born on April 29, 1945 and passed away on Wednesday, October 23, 2019.



Eugene E. Yancey Jr. - Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Eugene E. Yancey Jr. Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Eugene E. Yancey Jr. Affinity Funeral Homes 2019-10-23T16:29:10-04:00 In Loving Memory Eugene Edward Yancey Jr. April 29, 1945 - October 23, 2019 Eugene Edward Yancey Jr., 74, of Henrico county passed away Wednesday, October 23, 2019. Arrangements by Affinity Funeral Service Richmond Chapel. Published in Affinity Funeral Service on Oct. 24, 2019