Kay was born on February 5, 1924 and passed away on Tuesday, October 8, 2019.



Kay Kanaye Arita - Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Kay Kanaye Arita Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Kay Kanaye Arita Affinity Funeral Homes 2019-10-09T14:46:07-04:00 In Loving Memory Kay Kanaye Arita Feb. 5, 1924 - Oct. 8, 2019 Kay Kanaye Arita, 95, of Richmond passed away October 8, 2019. Arrangements by Affinity Funeral Service - Richmond Chapel. Published in Affinity Funeral Service on Oct. 10, 2019