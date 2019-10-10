Home

POWERED BY

Services
Affinity Funeral Service
2720 Enterprise Pkwy
Richmond, VA 23294
(804) 477-3136
Resources
More Obituaries for Kay Arita
Looking for an obituary for a different person with this name?

Kay Kanaye Arita


1924 - 2019 Obituary Condolences Flowers
Kay Kanaye Arita Obituary
Kay was born on February 5, 1924 and passed away on Tuesday, October 8, 2019.

Kay Kanaye Arita - Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Kay Kanaye Arita Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Kay Kanaye Arita Affinity Funeral Homes 2019-10-09T14:46:07-04:00 In Loving Memory Kay Kanaye Arita Feb. 5, 1924 - Oct. 8, 2019 Kay Kanaye Arita, 95, of Richmond passed away October 8, 2019. Arrangements by Affinity Funeral Service - Richmond Chapel.
Published in Affinity Funeral Service on Oct. 10, 2019
Read More
Remember
Share memories or express condolences below.
Send Flowers
View All
 Add Photos
 Add Videos
Give others a chance to express condolences. Not right now.
Planning Guide
Planning ahead makes a big difference. Get Legacy's free funeral guide and know your advance options.
Download Now