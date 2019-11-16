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Affinity Funeral Service - Richmond Chapel
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Mallory D. Brizendine Jr.


1945 - 2019 Obituary Condolences Flowers
Mallory D. Brizendine Jr. Obituary
Mallory was born on October 31, 1945 and passed away on Friday, November 15, 2019.

Mallory D. Brizendine Jr. - Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Mallory D. Brizendine Jr. Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Mallory D. Brizendine Jr. Affinity Funeral Homes 2019-11-15T16:00:13-05:00 In Loving Memory Mallory D. Brizendine Jr. Oct. 31, 1945 - Nov. 15, 2019 Mallory D. Brizendine Jr., 74, of Richmond passed away Friday, November 15, 2019 at his home. Arrangements by Affinity Funeral Service Richmond Chapel.
Published in Affinity Funeral Service on Nov. 16, 2019
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