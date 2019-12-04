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Affinity Funeral Service - Richmond Chapel
2720 Enterprise Pkwy
Richmond, VA 23294
804-404-8234
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Mary Ann Mills


07/01/1931 - 12/04/2019 Obituary Condolences Flowers
Mary Ann Mills Obituary
Mary was born on July 1, 1931 and passed away on Wednesday, December 4, 2019.

Mary Ann Mills - Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Mary Ann Mills Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Mary Ann Mills Affinity Funeral Homes 2019-12-04T10:58:59-05:00 In Loving Memory Mary Ann Mills July 1, 1931 - Dec. 4, 2019 Mary Ann Mills, 88, of Richmond passed away Wednesday, December 4, 2019. Arrangements by Affinity Funeral Service - Richmond Chapel.
Published in Affinity Funeral Service on Dec. 4, 2019
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