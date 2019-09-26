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Affinity Funeral Service
2720 Enterprise Pkwy
Richmond, VA 23294
(804) 477-3136
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Priscilla Ann Shaw

Obituary Condolences Flowers

Priscilla Ann Shaw Obituary
Priscilla passed away on Wednesday, September 25, 2019.

Priscilla Ann Shaw - Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Priscilla Ann Shaw Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Priscilla Ann Shaw Affinity Funeral Homes 2019-09-26T13:03:29-04:00 In Loving Memory Priscilla Ann Shaw April 15, 1962-September 25, 2019 Priscilla Ann Shaw, 57, of Henrico passed away Wednesday, September 25, 2019. A memorial service will be held on Monday, September 30 from 2-4pm at Affinity Funeral Service Richmond Chapel, 2720 Enterprise Parkway, Richmond, VA 23294. Affinity Funeral Service Date Mon, September 30, 2019 2:00 PM - 4:00 PM View Map & Directions.
Published in Affinity Funeral Service on Sept. 26, 2019
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