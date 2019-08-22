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Sherry A. Barrett


03/07/1947 - 08/21/2019 Obituary Condolences Flowers
Sherry A. Barrett Obituary
Sherry was born on March 7, 1947 and passed away on Wednesday, August 21, 2019.

Sherry A. Barrett - Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Sherry A. Barrett Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Sherry A. Barrett Affinity Funeral Homes 2019-08-22T10:59:07-04:00 In Loving Memory Sherry A. Barrett Mar. 7, 1947 - Aug. 21, 2019 Sherry A. Barrett, 72, of Sandston passed away August 21, 2019. Arrangements by Affinity Funeral Service - Mechanicsville Chapel.
Published in Affinity Funeral Service on Aug. 22, 2019
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