Sherry was born on March 7, 1947 and passed away on Wednesday, August 21, 2019.



Sherry A. Barrett - Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Sherry A. Barrett Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home Sherry A. Barrett Affinity Funeral Homes 2019-08-22T10:59:07-04:00 In Loving Memory Sherry A. Barrett Mar. 7, 1947 - Aug. 21, 2019 Sherry A. Barrett, 72, of Sandston passed away August 21, 2019. Arrangements by Affinity Funeral Service - Mechanicsville Chapel. Published in Affinity Funeral Service on Aug. 22, 2019