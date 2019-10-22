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Affinity Funeral Service
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William Edward Sparrow II


1976 - 2019 Obituary Condolences Flowers
William Edward Sparrow II Obituary
William was born on February 3, 1976 and passed away on Friday, October 18, 2019.

William Edward Sparrow II - Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home William Edward Sparrow II Affinity Funeral Service | Richmond VA Funeral Home William Edward Sparrow II Affinity Funeral Homes 2019-10-21T15:10:16-04:00 In Loving Memory William Edward Sparrow II Feb. 3, 1976 - Oct. 18, 2019 William Edward Sparrow II, 43, of Hampton passed away Friday, October 18, 2019. Arrangements by Affinity Funeral Service Richmond Chapel.
Published in Affinity Funeral Service on Oct. 22, 2019
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