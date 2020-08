On Wednesday, August 5, 2020, Francisco Corona, loving husband, father and grandfather, died at the age of 87 at his home in Hialeah, Florida.

Paco, as he was called by family and friends, was born on January 3, 1933 in Guayos, Cuba to Francisco Corona and Maria Diaz. On February 18, 1959 he married Juana Neisy Garcia. Together they raised a daughter, Neisy, and a son, Frank, in Sleepy Hollow, where he lived for most of his life.

Paco was a creative individual with many talents. He had a passion for Cuban music and history. Over the years he formed several bands that entertained his fellow Cubans with music from their homeland. He was also an avid collector of antiques, especially Cuban and American memorabilia. In addition, Paco was a talented cook who enjoyed cooking for family and friends. He owned a successful restaurant, Corona's Lunch, and later owned Viera's Stationery, in Sleepy Hollow. Paco is known for his great sense of humor and his outgoing and friendly personality, but his greatest gift was his ability to make others happy.

He is survived by his wife, Juana Neisy, his daughter, Neisy and her husband, Anthony Russo, his son, Frank and his wife, Jo-Ann, and his beloved grandchildren, Gregory and Elisa Russo, and Nicole Cipolla (Corona), Frank, and Raymond Corona. He is also survived by two brothers, Fernando of Las Vegas and Felix of Sleepy Hollow.

El miércoles 5 de agosto de 2020 falleció Francisco Corona, amado esposo, padre y abuelo, a la edad de 87 años en su casa en Hialeah, Florida.

Paco, como lo llamaban sus familiares y amigos, nació el 3 de enero de 1933 en Guayos, Cuba de Francisco Corona y María Díaz. El 18 de febrero de 1959 se casó con Juana Neisy García. Juntos criaron a una hija, Neisy, y un hijo, Frank, en Sleepy Hollow, donde vivió la mayor parte de su vida.

Paco era un individuo creativo con muchos talentos. Tenía pasión por la música y la historia cubana. A lo largo de los años formó varias bandas musicales que entretuvieron a sus compatriotas cubanos con música de su tierra natal. También fue un ávido coleccionista de antigüedades, especialmente de objetos de recuerdo cubanos y estadounidenses. Además, Paco era un cocinero talentoso que le encantaba cocinar para su familia y sus amistades. Fue dueño de un restaurante exitoso, Corona's Lunch, y luego fue dueño de Viera's Stationery, en

Sleepy Hollow. Paco es conocido por su gran sentido del humor y su personalidad extrovertida y amigable, pero su mayor regalo fue la habilidad de hacer felices a los demás.

Le sobreviven su esposa, Juana Neisy, su hija, Neisy y su esposo, Anthony Russo, su hijo, Frank y su esposa, Jo-Ann, y sus amados nietos, Gregory y Elisa Russo, y Nicole Cipolla (Corona), Frank y Raymond Corona. También le sobreviven dos hermanos, Fernando de Las Vegas y Felix de Sleepy Hollow.

