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ART PASSED AWAY FROM NATURAL CAUSES, FEBRUARY 11, 2020 SURROUNDED BY HIS FAMILY. HE HAD MANY SERIOUS MEDICAL ISSUES THRU OUT HIS ADULT LIFE, OUT LIVING ALL DOCTORS EXPECTATIONS, HE WAS A FIGHTER. HE LOVED HIS MOTORCYCLES AND WAS AN AMAZING RIDER ON AND OFF THE STREET. HE EXCELLED IN DIRT RACING COMPETITIONS AND AWARDED MANY TROPHYS. HE WAS A GUN GENIUS AND COULD TELL YOU ANYTHING ABOUT ANY GUN. WE ENJOYED MANY CAMPING TRIPS TOGETHER, ESPECIALLY WHEN OUR DAUGHTER AND SON-IN-LAW JOINED US. ART LEAVES HIS WIFE, KARLEE OF 56 YEARS ALONG WITH HIS DAUGHTER SUSIE AND HUSBAND RORY HANSEN, GRANDAUGHTERS CASSIE AND HUSBAND DAVID BARTON, CANDACE AND HUSBAND CHRIS PROBERT, AND HIS TWO BEST FURRY FRIENDS, BELLA AND MAGGIE.
IN OUR HEARTS FOREVER.
THERE WILL BE A PRIVATE FAMILY VIEWING.
Published in Salt Lake Tribune on Feb. 15, 2020