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Starks Funeral Parlor
3651 S 900 E
Salt Lake City, UT 84106
(801) 474-9119
Celebration of Life
Wednesday, Dec. 4, 2019
6:00 PM - 8:00 PM
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Ricky Dean Rodriguez


1958 - 2019
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Ricky Dean Rodriguez Obituary
RICKY DEAN RODRIGUEZ
JULY 16, 1958 - NOV. 28, 2019
WE WILL MISS OUR DAD WHO LEFT FOR A NEW ADVENTURE ON NOVEMBER 28, 2019.
HE LEAVES BEHIND HIS CHILDREN NICHOLE RODRIGUEZ-STEPHENS, DEJA (BEN) WISCOMB, BRITTANY (ZACH) DOUROS, TYLER RODRIGUEZ, JORDAN (KAYLEE) RODRIGUEZ; THE BEST PART OF HIS WORLD, HIS TEN GRANDCHILDREN WHO HE DEARLY ADORED; DAD, RICHARD; MOM, RITA (BENNETT) STONE; AND SIBLINGS DEB, SUE, SHAUNA, SHERYL AND PAM.
PLEASE JOIN US IN A CELEBRATION OF LIFE ON WEDNESDAY, DECEMBER 4 FROM 6:00 UNTIL 8:00 PM AT STARKS FUNERAL PARLOR, 3651 SOUTH 900 EAST, SALT LAKE CITY. GUESTS ARE ENCOURAGED TO USE THE COMPLIMENTARY VALET PARKING PROVIDED ON THE NORTH SIDE OF THE BUILDING.
READ EXTENDED OBITUARY, VIEW TRIBUTE SLIDESHOW AND SHARE YOUR PHOTOS AND MEMORIES WITH THE FAMILY AT WWW.STARKSFUNERAL.COM
Published in Salt Lake Tribune on Dec. 1, 2019
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