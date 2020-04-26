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RAY EDWARD SMOTHERS, CONFIRMED BACHELOR, AGE 62, PASSED AWAY APRIL 20, 2020, WHILE AT TRUCARE LIVING CENTER DUE TO A BRAIN TUMOR DIAGNOSED LAST NOVEMBER.HE IS PRECEDED IN DEATH BY HIS MOTHER, BETTY GARY SMOTHERS.SURVIVED BY HIS FATHER, GUY M SMOTHERS, JR. AND WIFE BEVERLY,
SISTER, WENDY OVIEDO (RALPH),BROTHERS, KELLY ROSS AND GUY M. III.KELLY HAS BEEN HIS CARETAKER THESE LAST FEW MONTHS TO DOCTOR APPOINTMENTS, TESTS AND ADMISSION TO A CARE CENTER WHEN IT BECAME NECESSARY.VITAS HOSPICE AIDED EDWARD AND FAMILY THROUGHOUT HIS FINAL CARE.
GONE FISHING!
Published in Express-News on Apr. 26, 2020