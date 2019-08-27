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William E. Shaw Sr.


1936 - 2019
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William E. Shaw Sr. Obituary
Springfield - William E. Shaw, Sr. William E. Shaw, Sr., 83, died, Sunday August 25, 2019 at his home.

The Idaho native was a retired truck driver and a Air Force Korean War veteran. He was a member of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints and was preceded in death by his daughter, Leona DeCollibus.

He is survived by his wife, Helen Shaw; children, Sherry Shaw Hodges, Tena Shaw, and William E. Shaw, Jr.; grandchildren, Trey McKay, III and Joshua Shaw; great-grandchildren, Kaelin McKay and Alex Hogan; and a great-great-grandson, Brantley Hogan.

No services to be observed.

Thomas C. Strickland & Sons Funeral Home, Effingham Chapel (912) 754-6421. Savannah Morning News August 27, 2019
Published in Savannah Morning News on Aug. 27, 2019
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