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Adelaide Meskill, 100, of York, Maine, died Tuesday, April 3, 2019, at Sentry Hill.
Adelaide was born in Boston, Massachusetts on January 3, 1919.
Adelaide is survived by her five children: Katie, Tim (Joan), Susan (John), Patty (Chris), Maureen (John); her grandchildren, Jenny (Craig), Maureen, James (Elizabeth), Brian (Erin), Maggie, Emily, Seth (Sophia), Nelle (Chris), Marcia and Tammy (Jason); and her great-grandchildren, Josie, Brendan, William, Kamryn, Avery, Calvin, Otto, Amelia, Flynn, Noah and Evan.
Visit www.lucaseatonfuneralhome.com for a full obituary.
Published in Seacoastonline.com from Apr. 9 to Apr. 12, 2019