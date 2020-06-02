Linda K. Durbin
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Linda K. Durbin
Taylorville, IL - Linda K. Durbin, 58passed on Sunday, May 31, 2020 at Taylorville Skilled Nursing and Rehabilitation Center in Taylorville. Sutton Memorial Home in Taylorville, IL, is in charge of arrangements. 217-824-2275

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in The State Journal-Register from Jun. 2 to Jun. 4, 2020.
MEMORIAL EVENTS
No memorial events are currently scheduled. To offer your sympathy during this difficult time, you can now have memorial trees planted in a National Forest in memory of your loved one.
Funeral services provided by
Sutton Memorial Home
327 North Clay Street
Taylorville, IL 62568
(217) 824-2275
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