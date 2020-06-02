Linda K. Durbin
Taylorville, IL - Linda K. Durbin, 58passed on Sunday, May 31, 2020 at Taylorville Skilled Nursing and Rehabilitation Center in Taylorville. Sutton Memorial Home in Taylorville, IL, is in charge of arrangements. 217-824-2275
Taylorville, IL - Linda K. Durbin, 58passed on Sunday, May 31, 2020 at Taylorville Skilled Nursing and Rehabilitation Center in Taylorville. Sutton Memorial Home in Taylorville, IL, is in charge of arrangements. 217-824-2275
To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in The State Journal-Register from Jun. 2 to Jun. 4, 2020.