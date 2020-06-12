Marilyn Mann
Jacksonville, IL - Marilyn Mann, 83 passed on Friday, June 12, 2020 at her residence in Jacksonville. Williamson & Airsman-Hires Funeral Home in Jacksonville, IL, is in charge of arrangements. Please see www.airsman-hires.com for full obituary.
Jacksonville, IL - Marilyn Mann, 83 passed on Friday, June 12, 2020 at her residence in Jacksonville. Williamson & Airsman-Hires Funeral Home in Jacksonville, IL, is in charge of arrangements. Please see www.airsman-hires.com for full obituary.
To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in The State Journal-Register from Jun. 12 to Jun. 16, 2020.