Tina Marie Tirpak
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Tina Marie Tirpak
Taylorville, IL - Tina Marie Tirpak, 53 passed on Thursday, May 21, 2020 at Taylorville Memorial Hospital in Taylorville. Sutton Memorial Home in Taylorville, is in charge of arrangements. 217-824-2275

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in The State Journal-Register from May 29 to May 30, 2020.
MEMORIAL EVENTS
No memorial events are currently scheduled. To offer your sympathy during this difficult time, you can now have memorial trees planted in a National Forest in memory of your loved one.
Funeral services provided by
Sutton Memorial Home
327 North Clay Street
Taylorville, IL 62568
(217) 824-2275
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