Tina Marie Tirpak
Taylorville, IL - Tina Marie Tirpak, 53 passed on Thursday, May 21, 2020 at Taylorville Memorial Hospital in Taylorville. Sutton Memorial Home in Taylorville, is in charge of arrangements. 217-824-2275
Taylorville, IL - Tina Marie Tirpak, 53 passed on Thursday, May 21, 2020 at Taylorville Memorial Hospital in Taylorville. Sutton Memorial Home in Taylorville, is in charge of arrangements. 217-824-2275
To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in The State Journal-Register from May 29 to May 30, 2020.