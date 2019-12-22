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OUR LOVING DAUGHTER, HUSBAND, FATHER.. ANGELA AND SKIP, YEARS HAVE PASSED AND OUR HEARTS CONTINUE TO BE FULL OF PAIN AND SORROW. YOU WILL LIVE FOREVER IN OUR HEARTS. OUR MEMORIES OF YOU BOTH WITH YOUR BEAUTIFUL SMILES, SWEETNESS, AND LAUGHTER WILL NEVER BE FORGOTTEN. YOUR GIVING, LOVING, CARING AND THOUGHTFULNESS, THESE MEMORIES WILL STAY WITH US FOREVER. YOUR LEAVING WAS A GREAT LOSS FOR US BUT, WE KNOW IT IS A GAIN FOR OUR LORD, JESUS. YOU ARE "ANGELS" IN HEAVEN. ANGELA, YOU WERE BORN ON THE IMMACULATE CONCEPTION AND CALLED TO HEAVEN ON CHRISTMAS EVE, DAYS OF VERY SPECIAL MEANING. SKIP, YOU WERE CALLED ON CHRISTMAS DAY, THE DAY OF OUR LORD, JESUS' BIRTH. YOU, TOO, ARE SPECIAL TO HAVE BEEN CALLED ON CHRISTMAS, THE HOLIEST OF DAYS. ANGELA AND SKIP, YOUR FAMILY LOVES AND MISSES YOU. PLEASE PRAY FOR US AS WE WILL DO FOR YOU. LOVE ALWAYS THE DENICOLA FAMILY, MOM, EVE, DOMINICK AND BO, FRANK AND LISA ALONG WITH LOVE FROM ALL OF THEIR CHILDREN.