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Memorial service
Sunday, Aug. 11, 2019
2:00 PM
Chapel Park
Personious Rd.
Pine City, NY
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Donna J. (Connelly, Karpinski, Rudolph) Middaugh

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Donna J. (Connelly, Karpinski, Rudolph) Middaugh Obituary
Donna J. (Connelly, Karpinski, Rudolph) Middaugh

Green Valley AZ - Donna J. (Connelly, Karpinski, Rudolph) Middaugh, 80, died July 8 at her Green Valley, AZ home with family.

Donna is survived by her children, Carolyn Grammer, Nancy Yolman (Hank), Frank Karpinski (Alice), Billie Gilchrist (Rick), and Robin Green (Jerry); 22 grandchildren and 42 great-grandchildren; siblings, Jack Connelly (Kitty) and Jeannette Long.

A memorial service will be held at Chapel Park, Personious Rd., Pine City, NY on August 11, 2019 at 2 pm.
Published in Star-Gazette on Aug. 4, 2019
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