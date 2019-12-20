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West Memorial Funeral Home
103 Jefferson Street
Starkville, MS 39759
(662) 323-6674
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Leonard

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Leonard Obituary

Mrs. Mary Alice Leonard, 88, of Starkville, MS died on December 16, 2019 in Tupelo,MS.
Funeral service will be held on Monday, December 23, 2019 at 11:00 A.M. at Sixteenth Section M.B. Church, Starkville, MS.
Interment will follow at East Sand Creek Church Cemetery, Starkville, MS.
Visitation will be held Sunday December 22, 2019 at 1:00 P.M. - 5:00 P.M. at West Memorial Funeral Home, Starkville, MS.
West Memorial is in charge of all arrangements.
Published in Starkville Daily News on Dec. 21, 2019
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