Mr. John Henry "Shorty" Cannon, 88, of Starkville, MS died on July 8, 2020 in Starkville, MS.
Visitation will be held Friday, July 17, 2020 at 1:00 P.M. - 6:00 P.M. at West Memorial Funeral Home, Starkville, MS.
Graveside funeral service will be held Saturday, July 18, 2020 at 10:00 A.M. at Rock Hill Cemetery, Starkville, MS.
Interment will follow at Rock Hill Cemetery, Starkville, MS.
West Memorial is in charge of all arrangements.
Published in Starkville Daily News from Jul. 20 to Jul. 27, 2020.